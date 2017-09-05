ВЦИОМ: 82 процента россиян уверены, что власти смогут защитить их от терактов

Более трех четвертей (82%) россиян уверены, что власти страны смогут оградить население от возможных террористических атак. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации, сообщает ТАСС.

"Уверенность в способности российских властей защитить население от терактов в будущем продолжает расти: в августе соответствующий индекс достиг 68 пунктов - максимум за всю историю измерений (при возможном минимуме -100 и максимуме 100 пунктов). Более трех четвертей граждан (82%) считают, что власти страны смогут оградить население от возможных атак", - говорится в сообщении.

По данным опроса, сегодня страхи населения, связанные с террористической угрозой, меньше, чем были весной этого года. "Индекс опасений снизился с 51 пункта в апреле (по данным опроса, проведенного после теракта в метро Санкт-Петербурга) до 41 пункта в августе", - отмечает ВЦИОМ. При этом опасения за себя и близких стать жертвами теракта в той или иной степени сегодня выражают две трети (66%) россиян, главным источником потенциальной угрозы каждый четвертый называет террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).