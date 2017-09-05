Минкульт ужесточит контроль за деньгами в связи с «делом Серебренникова»

Минкультуры в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова усилит контроль за расходованием бюджетных средств, передает «Ведомости».

«Будет еще более усилен контроль за расходованием бюджетных средств. Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили ещё более целевой и конкретизированный характер», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».