Дефляция в России достигла рекордной отметки

Дефляция в России в августе 2017 года составила 0,5%, сообщает «Интерфакс». При этом за январь-август 2017 года цены выросли на 1,8%, сообщил во вторник Росстат. В годовом выражении инфляция в августе значимо удалилась от таргета ЦБ (4%), снизившись с 3,9% по итогам июля до 3,3%.

Дефляция оказалась чуть выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз экономистов на август, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%. Августовская дефляция стала рекордной для современной российской истории. До сих пор максимальным было снижение потребительских цен за август 2003 г. (на 0,4%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе вырос на 0,1%.

Существенной дефляции в августе способствовало резкое удешевление плодоовощной продукции - на 15,5% после 8,3% в июле. В целом продовольственные товары в августе подешевели на 1,8%, при этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции не изменились.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по РФ в конце августа составила 3839,9 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,6% (с начала года - выросла на 4,1%).