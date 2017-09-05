Где получали, туда и идите. Сбербанк собирается выдавать паспорта в своих отделениях к 2019 году

Сбербанк через два года намерен запустить проект, в рамках которого сотрудники отделений банка начнут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума. «Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — цитирует ТАСС господина Шарова.

Вице-президент Сбербанка уточнил, что новый проект будет тестироваться на протяжении всего следующего года. По словам Андрея Шарова, для банка это принципиально новая модель обслуживания. «Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность», — рассказал господин Шаров.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект об оплате госуслуг в МФЦ. В мае в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий экстерриториальный принцип оказания госуслуг — в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации гражданина.

В апреле МФЦ в Новгородской области посетил президент России Владимир Путин. Директор учреждения рассказал главе государства, что этот центр — самый большой в регионе. Президент отметил преимущества МФЦ, в частности, обратил внимание на навигацию в учреждении.