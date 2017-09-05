Турпоток из России в Турцию вырос в девять раз

Число российских путешественников в Турции в первой половине 2017 года увеличилось почти в девять раз по сравнению с тем же периодом 2016-го, сообщает Lenta.ru.

За январь-июнь более 1,6 миллиона россиян посетили Турцию. С такими показателями республика стала лидером по росту потока отдыхающих из РФ. Кроме того, за упомянутый промежуток число российских путешественников в Доминикане возросло в 3,23 раза, на Кубе — в 2 раза, в Чехии — в 1,56 раза.

Что касается общего количества российских гостей, то здесь лидирует Абхазия. За первые шесть месяцев 2017-го в регионе побывали почти 1,7 миллиона человек (рост 8,3 процента по сравнению с 2016-м). На втором месте находится Турция. Замыкает тройку Финляндия с показателем в 1,54 миллиона туристов. Это на 21,8 процента больше результатов прошлого года.

Четвертая позиция досталась Казахстану (1,3 миллиона путешественников, плюс 1,6 процента) и Украине (999 тысяч, плюс 22,4 процента). В топ-10 направлений в порядке убывания также попали Китай, Эстония, Польша, Таиланд и Германия.

В целом за первое полугодие 2017 года за границу выехало порядка 17,12 миллиона туристов. Рост потока путешественников составил почти 29 процентов.