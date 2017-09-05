Подготовка к выборам отразилась на рейтинге влиятельности губернаторов

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем рейтинге отметили, что подготовка к выборам стала определяющим фактором, который отразился на влиятельности губернаторов в августе 2017 года, сообщает «Ura.ru».

По данным рейтинга, лидерство у главы Москвы Сергея Собянина, второе — у главы Чечни Рамзана Кадырова, тройку замкнул — губернатора Тюменской области Владимир Якушев.

Для губернатор Петербурга Геннадия Полтавченко встреча с Владимиром Путиным напротив была удачной, он переместился с пятого на четвертое место. Замкнул первую пятерку руководитель Московской области Андрей Воробьев. Эксперты полагают, что он также укрепился за счет своих отношений с центром, в августе у него состоялась встреча с Дмитрием Медведевым.

Позиции главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина осталась неизменной, он занимает 9 место. Губернатор Югры – Наталья Комарова поднялась с 34 на 33 позицию.

Стоит отметить, что прошедший месяц стал неудачным для главы Татарстана Рустама Минниханова, он сместился с пятого на десятое место.