Путин прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума (ВЭФ), на полях которого он обсудит со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и премьером Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове, сообщает «Ведомости».
В среду Путин проведет переговоры с Мун Чжэ Ином, на которых лидеры обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове. После состоится церемония подписания двусторонних документов и будет сделано заявление для прессы.
Также в среду Путин проведет заседание президиума Госсовета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, побеседует с главой китайской делегации на ВЭФе - вице-премьером Ван Яноми и встретится с представителями зарубежных деловых кругов.
В четверг - основной день работы форума - Путин встретится с Абэ и новым президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой. Ожидается, что на обеих встречах будет затронута ситуация вокруг КНДР.
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