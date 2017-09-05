ВМФ России нанесли удар по по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор

По объектам террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии был выполнен пуск крылатых ракет. Отмечается, что удар нанесен по району, который удерживали в основном выходцы из России и стран СНГ, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

«Утром 5 сентября 2017 года фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ [прежнее название "Исламского государства"] в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении.

«Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики - выходцы из России и стран СНГ», – уточнили в ведомстве.

По данным разведки, в результате удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков. «Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами», – отметили в Министерстве обороны.

Минобороны РФ отметило, что при поддержке авиации ВКС России на востоке провинции Хама был полностью освобожден от боевиков ИГИЛ город Акербат.