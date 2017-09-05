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​Сургутская женская пилотажная группа «Барсы» стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по лётному спорту

При том, что эти соревнования были дебютными для них

Сургутская женская пилотажная группа «Барсы» стала лучшей в стране. Команда выступила во Всероссийских соревнованиях по лётному спорту, где удивила сложными элементами - переворотами на горке, петлями и восьмерками.

Интересно, что это была единственная женская пилотажная группа. Дли них соревнование такого масштаба стали дебютными. Для всероссийских соревнований они выбрали Як-52 – это специальный учебно-спортивный самолет. Его максимальная скорость достигает 420 км/ч.

«Самолет надежный хороший уже эксплуатируется давно, поэтому в нем проработано все детально, и он считается родным и близким он может прощать ошибки, и от этого на нем учиться очень комфортно», – рассказала Виктория Филиппова, пилот команды «Барсы»

Стоит отметить, что сургутская пилотажная группа «Барсы» выступает на протяжении трех лет, они украшают городские праздники практически во всех муниципалитетах округа. В том числе в День Победы и в дни города. А после своего выступления и триумфа на Всероссийских соревнованиях по лётному спорту стали известны на всю Россию.

«Авиация ворвалась в мою жизнь не спрашивая, очень быстро, резко, молниеносно, я увидела то, что ведется набор в пилотажную группу и мне очень захотелось себя попробовать», – рассказала Снежана Игнатенко, пилот команды «Барсы»

Напомним, что недавно «Барсы» приходили на эфир СИА-ПРЕСС, где рассказали о местных авиашоу и об успехах малой авиации в Сургуте.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 331, комментариев: 3


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Комментарии:
Рустем Алакаев
не нравится
Сегодня в 18:36
Замечательно, но это частная лавочка. Не хитро быть лучшим среди худших или отсутствующих. В стране с этим все плохо.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 19:32
Интересно - а летун Барсов-младший хоть чем-нибудь занимается? Работает? Или порхает на папины деньги?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:36
Крутые девчонки.
Барсов единственный депутат, от которого общественная польза есть, в стране где «с этим плохо».
Он хоть депутат еще?

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