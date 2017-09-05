Путин заявил о праве России на дальнейшее сокращение числа дипломатов США в РФ

Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США в РФ, однако пока не будет этого делать, сообщает «ТАСС».

Президент отметил договоренность Москвы и Вашингтона уровнять число дипломатических работников в России и США. Ранее в России работало порядка 1300 американских дипломатов, российских в США – 455. Путин также отметил, что в число 455 человек, включены и 155 работников ООН, «строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при госдепартаменте США, а являются сотрудниками международной организации».

«Так что, строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155, – заявил Путин. – Так что, мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше».

Владимир Путин также отметил, что американцы были в праве сократить число российских дипломатических сооружений, «другое дело, что делалось это явно в хамской манере, и это не украшает американских партнеров».

«Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента. Американская нация - это великий народ, если они переносят такое количество людей с низким уровнем политической культуры», – добавил Путин.

Президент пообещал дать поручение МИД обратиться в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. «Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала я дам поручение МИД РФ обратиться в суд - посмотрим, как работает хваленная американская судебная система», - отметил Путин.