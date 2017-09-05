Путин прокомментировал ситуацию по делу против Серебренникова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию по делу против Кирилла Серебренникова. Он уверен, что это никак не связано со сферой деятельности Серебренникова, сообщает «Meduza».

Путин заявил, что это уже не первое дело и привел примеры: «У нас, насколько я помню, замдиректора Эрмитажа под следствием находится. Замминистра культуры под следствием находится. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?»

Президент отметил, что Серебренникову «за два-три года» по линии федерального и московского бюджетов выделили в общей сложности миллиард рублей. Если бы власти хотели ограничить его творчество, то «просто не давали бы ему государственных денег, вот и дело с концом».

«К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег», — заметил Путин. И добавил, что его вину может определить только суд.

Напомним, с августа Серебренников находится под домашним арестом, его подозревают в хищении 68 миллионов рублей.