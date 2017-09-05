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В Лондоне предлагают съесть «миллиардера»

www.instagram.com/bakerstreetq
www.instagram.com/bakerstreetq

Насладиться новым десертом - мороженым под названием "Миллиардер" - предлагают в одном из лондонских кафе. Название лакомства полностью соответствует его стоимости - 99 фунтов или семь с половиной тысяч рублей. За эти деньги вам предложат вафельный рожок, покрытый редким черным мадагаскарским шоколадом. В него кладут итальянский джелато со вкусом соленой карамели, манго, маракуйи и имбиря.

Сверху десерт украшен карамелизированными орехами пекан, трюфелем из белого бельгийского шоколада, наполненного соленым карамельным соусом, а также малиновым макароном с малиновым сорбетом в шоколадной глазури, сообщает life.ru. Главной же изюминкой мороженого являются съедобные бриллианты и лист из золота весом в 24 карата. На создание "Миллиардера" тратится около 15-ти минут.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 97, комментариев: 0


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