​«Левада-Центр» выяснил отношение россиян к военной операции в Сирии

Так по итогам опроса, проведенного в «Левада-Центре», 49 процентов россиян заявили, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Противоположную позицию заняли 30 процентов респондентов. Они уверены, что военную операцию необходимо продолжать. Пятая часть отвечающих (21 процент) не смогли ответить на этот вопрос.

Стоит отметить, что большинство россиян все-таки интересуются ситуация в Сирии, как показывает опрос: 18 процентов – внимательно, 56 процентов знают о последних событиях, но не следят за ними пристально. Чуть более четверти – 26 процентов – ничего не знают о том, что сейчас происходит в Сирии.