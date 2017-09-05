Путин намерен восстановить авиасообщение с Египтом в полном объеме

Россия хочет восстановить авиасообщение с Египтом в полном объеме, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщают «Ведомости».

«Очень хочется восстановить авиасообщение в полном объеме, но мы договорились, что наши авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности», – приводит РБК слова Путина.

Стоит отметить, что Путин также получил приглашение в Египет и намерен совершить визит в эту страну. «Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Действительно, президент Египта господин ас-Сиси пригласил с визитом посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать подходящий момент», – сказал президент.