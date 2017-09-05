​В Нижневартовске состоялось открытие выставки творческих работ «Мы против террора»

В детской школе №2 города Нижневартовск состоялось открытие городской выставки творческих работ «Мы против террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает «Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре».

В выставке приняли участия ученики школ искусств, учреждений профессионального образования, общеобразовательных школ, также участие могли принять все желающее в возрасте от 7 до 30 лет. Лучшие работы участников войдут в каталог, который станет сувениром для почетных гостей Нижневартовска.

Стоит отметить, что данная акция в Нижневартовске проходит уже третий год. Мероприятия организованно в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы».