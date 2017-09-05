Наталья Комарова встретилась с юными изобретателями Нефтеюганска

2 сентября в детском технопарке «Кванториум» Нефтеюганска состоялась встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с молодёжью округа.

Глава региона пообщалась с участниками проектной смены «Большие вызовы», которая проходила этим летом в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Тогда в Краснодарский край отправились 15 ребят со всего округа, которые сумели пройти отборочный этап в конкурсе проектных и исследовательских работ школьников в Ханты-Мансийске.

Юные исследователи рассказали Комаровой о своих проектах: микроспутнике, лаборатории будущего, биоплатах для очистки воды и др. В режиме видеосвязи к беседе присоединились участники из Сургута, Сургутского района, Мегиона и Ханты-Мансийска.

Губернатор предложила юным дарованиям задуматься о практическом применении их изобретений. «Темы, которые вы взяли в разработку – перспективные. Важно осознавать, что они имеют практическое применение. Чем лучше вы их доработаете, тем эффективнее будут их использовать на практике», – отметила она.