По данным агенства «Ренхап», КНДР готовятся к запуску очередной баллистической ракеты, сообщает «Интерафкс».

По предположениям, Северная Корея занимается транспортировкой межконтинентальной баллистической ракеты на пусковой установке к своему южному побережью. Транспортировка началась сразу после испытания водородной бомбы и происходила по ночам, чтобы не привлекать к себе внимание.

Ожидается, что ракету могут запустить 9 сентября – в день образования КНДР.