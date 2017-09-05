По данным агенства «Ренхап», КНДР готовятся к запуску очередной баллистической ракеты, сообщает «Интерафкс».
По предположениям, Северная Корея занимается транспортировкой межконтинентальной баллистической ракеты на пусковой установке к своему южному побережью. Транспортировка началась сразу после испытания водородной бомбы и происходила по ночам, чтобы не привлекать к себе внимание.
Ожидается, что ракету могут запустить 9 сентября – в день образования КНДР.
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