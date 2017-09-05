Югорчан ждут на "Дне донорского совершеннолетия"

Второй этап ежегодной акции «День донорского совершеннолетия» пройдет в городах Югры с 4 по 8 сентября 2017 года. Цель акции - привлечь 18-летних жителей округа к донорскому движению.

Акция «День донорского совершеннолетия» традиционно проводится в два этапа – в марте и сентябре. В этом году на первом этапе, прошедшем с 13 по 17 марта, 18-летние юноши и девушки впервые приходили на станции переливания крови в своих городах. Новоиспеченным донорам вручили именные свидетельства и сувениры с символикой Службы крови.

Второй этап мероприятия проводится для того, чтобы привлечь новых 18-летних доноров, а также дать возможность участникам первого этапа акции повторно сдать кровь и, тем самым, окончательно влиться в донорское движение, стать в дальнейшем регулярным кадровым донором крови.

«День донорского совершеннолетия» состоится во всех учреждениях КУ «Станция переливания крови» ХМАО. Прием доноров в головном учреждении Сургута будет осуществляться с 08:30 до 12:00. В филиалах в Нижневартовске и Нефтеюганске доноров ждут с 08:00 до 12:00.