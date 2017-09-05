В Ханты-Мансийске открылась выставка, посвященная нефти

В Музее геологии, нефти и газа окружного центра (ул. Чехова, 9) открылась выставка "Нефть", на корой представлены более 70 образцов "черного золота" из разных регионов России и стран мира.

Кроме того, посетители выставки смогут оценить нефть как объект художественной фотографии. В экспозиции представлены снимки нефти Самотлорского месторождения, выполненные с применением различных веществ и при разных условиях макросъёмки. Гостям также расскажут как меняется нефть при воздействии высоких или низких температур, что можно увидеть в ней при оптическом увеличении 1.51Х и др. интересные факты.

Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 19:00 (понедельник, вторник – выходные дни). Ее работа продлится до 18 марта 2018 года.