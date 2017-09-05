​В Югре объявлен конкурс селфи-фотографий «Выбор моей семьи»

В Югре объявлен конкурс «Выбор моей семьи». Участникам конкурса будет необходимо в день голосования, 10 сентября 2017 года, сделать селфи с родителями на избирательном участке и выложить фотографию в комментариях к специальной теме конкурса по ссылке с хэштэгом #выбормоейсемьи.

На конкурс приглашаются учащиеся муниципальных образовательных организаций ХМАО – Югры. А организуют его региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» в ХМАО – Югре при поддержке нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Итоги конкурса будут подведены по каждому муниципалитету и опубликованы 12 сентября 2017 года отдельным постом на стене группы «Российское движение школьников || ХМАО – ЮГРА». Победители конкурса получат поощрительные призы от Нотариальной палаты Югры.