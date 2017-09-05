Новый сезон в театре актера и куклы «Петрушка»

В минувшую субботу 2 сентября в Театре актера и куклы «Петрушка» состоялся долгожданный сбор труппы! Свой 27-й театральный сезон сургутские кукольники откроют 17 сентября. На сцене Большого зала филармонии в 11:00\13:00 пройдет спектакль «Все дело в шляпе» (0+).

А первую премьеру нового театрального сезона зрители смогут увидеть уже 24 сентября в 11:00\13:00 на сцене Малого зала филармонии. В репертуаре ТАиК «Петрушка» появится «Курочка Ряба» (0+). Над этой музыкальной сказкой работали: режиссер Анна Бессчастнова (г. Санкт-Петербург); художник Елизавета Гуляева (г. Санкт-Петербург); композитор Дмитрий Половников (г. Москва). Этот спектакль адресован детям от 2 лет и их родителям, которые непременно должны прийти вместе с ними. Билеты на сентябрь можно приобрести на сайте и в кассе филармонии (ул. Энгельса, 18).

Всего на 27-й театральный сезон запланировано 6 постановок для детей разного возраста – от малышей до школьников. В ноябре зрители увидят премьеру «МойДоДыр» (режиссер Галина Коптяева), на постановку которой был получен гранд от СТД. На Новый год театр готовит спектакль «Сказ о Емеле, царе и щучьем волшебстве» и интермедию «Жили-были чудеса» по мотивам русских народных сказок. Весна в театр придет с постановкой по мотивам рассказа Бориса Шергина «Ваня Датский», на которую в наш город приедет режиссер Сергей Балыков (г. Астрахань). А в июне под занавес сезона театр порадует зрителей неожиданной премьерой по мотивам произведения Н.В. Гоголя – «Майская ночь» (режиссер Оксана Дмитриева, г. Харьков).

В дни осенних каникул (с 29 октября по 6 ноября) Театр актера и куклы «Петрушка» приглашает сургутян на IV Городской фестиваль «КУКЛАград-2017».