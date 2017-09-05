Ситуация с банком «ФК Открытие» не окажет влияния на макроэкономические показатели в РФ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ситуация с банком «ФК Открытие» не повиляет на макроэкономические показатели в РФ, так как Банк России полностью управляет ситуацией, сообщает «ТАСС».

«Ситуация, которой полностью управляет Центральный банк, - каких-то системных последствий для макропоказателей ожидать абсолютно не стоит», – сказал он.

Напомним, ЦБ принял решение стать основным инвестором банка «ФК Открытие» с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.