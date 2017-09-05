По мнению экспертов, выдвижение Путина на пост президента пройдет в два этапа

Эксперты считают, что выдвижение Владимира Путина на пост президента может пройти в два этапа. По одной из версии согласие президента пойти на новый срок станет первым этапом выдвижения, в рамках которого граждане обратятся к российскому лидеру с коллективной просьбой об этом, сообщает «Ura.ru».

Ожидается, что президент объявит решение выдвинуться на следующий срок до начала официальной кампании

Источник близкий к администрации президента, рассказал, что сейчас планируется выдвижение в два этапа. В первом этапе президент объявит свое решение выдвинуться на следующий срок, а во втором этапе пройдет юридическое выдвижение в соответствии с правилами избирательного законодательства.

Стоит отметить, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что 10 сентября состоится обсуждение даты съезда партии, а сам съезд состоится ориентировочно в октябре-ноябре. «Подведем итоги единого дня голосования, будет участвовать председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев», — заявил он.