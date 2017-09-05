Фонд развития Югры рассматривает три заявки на поддержку местного бизнеса

Фонд развития Югры определился с компаниями-претендентами на получение льготных займов для развития бизнеса. В настоящее время эксперты организации работают над тремя заявками.

Одна – по модернизации производства в сфере деревообработки АО «Югорского лесопромышленного холдинга» , которое планирует за счет средств займа приобрести оборудование для сортировки сырых пиломатериалов.

Кроме того, ООО «Эпик 380» на средства займа планирует закупить оборудование для реализации проекта по производству насосных установок для гидравлического разрыва пласта, а ООО «Нефтесервис-НОРД» при поддержке Фонда планирует реализовать проект по разработке система гидравлического разрыва пластов и транспортировки сырья.

Напомним, финансовая поддержка госструктуры предоставляется на срок до пяти лет под 5% годовых в сумме от 20 до 500 млн. рублей. При этом бюджет проекта должен составлять не менее 40 млн. рублей.