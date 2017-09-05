В Сургутском районе восстанавливают популяцию бобров

В охотничьем хозяйстве «Еловое», расположенном недалеко от Сургута, поселились две пары бобров. Их из Воронежского биосферного заповедника привез директор охотхозяйства Александр Продан.
Животных он приобрел для восстановления их численности в Югре. Бобры успешно прошли акклиматизацию, живут на открытом воздухе в специальных вольерах, сделанных по чертежам тех, что используются в заповеднике.
"Скоро переведем их в теплые помещения, где бобры пробудут до следующего лета. Потом их планируем поселить на ручье. Подумываю сделать экотропу, чтобы с жизнью бобров знакомились все желающие", - рассказал Александр Продан.
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