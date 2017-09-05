Трамп готов спонсировать Южную Корею на «много миллиардов долларов»

По итогам переговоров президента США Дональда Трампа с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, белый дом заявил о «принципиальном согласии» президента США на поставку Южной Корее вооружений на «много миллиардов долларов», сообщают «Ведомости».

Лидеры двух стран также обсудили возможные ответные действия на проведенное КНДР испытания водородного боезаряда. Стороны «договорились максимально усилить давление на Пхеньян, используя все доступные средства».

Стоит отметить, что Трамп поддержал и инициативу Сеула о снятии ограничений на вес боеголовок для размещенных в Южной Корее ракет.