Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поддерживает позицию ужесточения санкций в отношении КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поддержал позицию ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, в частности введение запрета на поставки нефти в эту страну, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского лидера.

Стоит отметить, что эту же позицию он изложил президенту РФ Владимиру Путину.

«Пришло время для Совбеза ООН всерьез рассмотреть возможность ограничения доступа Северной Кореи к источникам валюты, а также введение нефтяного эмбарго и запрета на трудоустройство северокорейских рабочих за рубежом», – приводятся в сообщении слова Мун Чжэ Ина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что стороны осудили действия Пхеньяна, «грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе». Однако Кремль и Мид выступали против ужесточения санкций.

Напомним, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости ужесточить санкции в отношении Северной Кореи