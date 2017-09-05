Режиссер Алексей Учитель подозревает Поклонскую в прикрытие «террористической организации»

Режиссер Алексей Учитель считает, что депутат Госдумы Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие «террористической организации». Такое заявление режиссера, согласно пресс-релизу поступившему в редакцию «Медузы», связано с инцидентом в Екатеринбурге, где водитель микроавтобуса УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос», после чего поджог автомобиль, сообщает «Meduza».

Учитель заявил, что в России под видом религиозной формируется террористическая организация. Он отметил, что протесты против его фильма «Матильда» это всего лишь повод для организации заявить о себе. Однако о какой именно организации идет речь, он не уточнил.

«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» — говорится в заявлении Учителя.

Напомним, что 1 сентября Алексей Учитель режиссер фильма «Матильда» призвал руководителей МВД и ФСБ отреагировать на угрозы в его адрес, и обеспечить безопасность для зрителей его фильма.