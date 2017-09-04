Детища "Автоваза" стали самыми популярными моделями в российском автопарке

Классический седан Lada 2107 стал самой массовой моделью в российском автопарке. На данный момент в наличии у россиян насчитывается около 1,75 млн. экземпляров данной модели. Об этом сообщают «Автоновости дня».

На втором месте расположилась еще одна «классика» — Lada 2106, которых насчитывается до 1.62 млн. штук. Третья строчка оказалась за внедорожником Lada 4×4, который выпускается уже 40 лет кряду. Аналитики также отмечают, что вся первая тройка насчитывает более миллиона экземпляров в российском автопарке.

Четвертое и пятое места остались также за отечественными моделями – Lada 2109 и Lada 2110. Их количество в России составляет 878 и 828 тыс. штук соответственно.

Как уточняет журнал «За рулем», российский автопарк насчитывает почти 42 млн легковых машин.