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Компенсацию вкладчикам Русского международного банка начнут выдавать 18 сентября

Выплаты вкладчикам Русского международного банка, у которого Центробанк сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 18 сентября, сообщает "Российская газета"

Этот банк являлся участником системы страхования вкладов, поэтому каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на страховое возмещение. По закону, возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов от суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 4 сентября 2017 года.

По данным отчетности, по величине активов на 1 августа банк занимал 137-е место в российской банковской системе. В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены, дополняют "Ведомости".


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Сегодня в 20:17, просмотров: 49, комментариев: 0


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