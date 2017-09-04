Илон Маск: Искусственный интеллект станет причиной Третьей мировой войны

Основатель американской компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что возможной причиной для начала Третьей мировой войны станет гонка в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия».

«Китай, Россия, скоро все страны станут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне, скорее всего, станет причиной Третьей мировой войны», — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Как уточняет «Коммерсант», бизнесмен пришел к такому выводу после услышанного заявления президента России Владимира Путина о развитии искусственного интеллекта. 1 сентября российский президент на образовательном форуме «Проектория» сказал, что если какая-либо страна добьется лидерства в создании искусственного интеллекта, она будет властелином мира, напоминает издание.