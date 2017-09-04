Euronews не будут показывать на телеканале "Культура"

Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура", осуществлявшиеся с 2001 года, прекращены. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

"С сегодняшнего дня с 6 до 10 утра на канале будут идти собственные программы "Культуры", - сказал он. "Связано это с тем, что существование канала внутри канала - это очень архаичная форма", - отметил Федоров. Он подчеркнул, что холдинг ни в коем случае не разрывает отношения с Euronews, все соглашения остаются в силе.

Как напоминает "Российская газета", Euronews вещал в эфире телеканала "Культура" с 2001 года. Теперь с 6 до 10 утра на "Культуре" будут идти собственные программы.