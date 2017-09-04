Губернатор Югры Наталья Комарова призвала страны БРИКС инвестировать в Приполярный Урал. Об этом она заявила, выступая на саммите группы стран, который проходит в Китае.
По мнению главы региона, самым капиталоемким и комплексным проектом, который объединяет преимущества ресурсного потенциала Югры и возможности ее инновационного роста, выступает проект создания промышленного кластера на Приполярном Урале.
«Территория Приполярного Урала богата залежами кварца, угля, черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов. Это территория, которую можно освоить с чистого листа, используя самые бережные технологии по отношению к природе. Становление этого кластера должно начаться со строительства 260-километровой автомобильной дороги и первых заводов, которые запустят маховик развития производств. Мы уже презентовали этот проект нашим китайским партнерам, видим заинтересованность иностранных контрагентов и надеемся на подключение инвесторов из стран БРИКС», - сообщила она.
Губернатор отметила, что к освоение Приполярного Урала поспособствует производству товаров и услуг, ориентированных на узкие рыночные сегменты. Прежде всего, это интеллектуальные продукты, ориентированные на потребление в условиях Севера и Арктики, в расчете на расширение возможностей Северного морского пути. Эти производства и компетенции объединены под сводом еще одного кластера – «Техника и технологии для Севера».
Наталья Комарова напомнила, что сегодня инвестиционный портфель округа включает 169 проектов стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США. По ее словам, фокус инвестиционной политики региона направлен на развитие обрабатывающих отраслей, через формирование нормативного правового поля, применение различных мер государственной поддержки.
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