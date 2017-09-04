Завтра в России в продажу поступит книга Оливера Стоуна о Путине

Русскоязычная версия книги "Интервью с Владимиром Путиным. Полная версия" Оливера Стоуна поступит в продажу в России 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя "Московского дома книги" Надежды Михайловой, "все книги, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, всегда очень ожидаемы". "Выход англоязычной версии книги в июле вызвал большой интерес покупателей. Предполагаю, что русскоязычная версия будет еще более востребована", - добавила она.

Как напоминает "Российская газета", премьера четырехсерийного документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) состоялась в США на кабельном канале Showtime в июне. После чего права на показ ленты в России приобрел Первый канал.