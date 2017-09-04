За прошедшие выходные в Югре совершено 85 преступлений

С 1 по 3 сентября в Югре зарегистрировано 85 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Раскрыто 70, в том числе: убийство, 2 мошенничества, 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 3 угона и 13 краж. Раскрываемость по горячим следам составила 78 %.

Так, например, в Сургуте мужчина 1973 года рождения с помощью похищенной топливной карты на различных заправках города залил горючего на общую сумму 25300 рублей. Злоумышленник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Лангепасе неработающий мужчина 1984 года рождения угнал автомобиль «Тойота Королла». В ходе проверки было установлено, что ранее автовор уже имел судимость за аналогичное преступление. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Нягани неработающий мужчина 1969 года рождения пытался похитить телефонный кабель длиной около 30 метров, стоимостью 10000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.