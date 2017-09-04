МФК "Газпром-Югра" завершил уик-энд одним из лидеров Суперлиги

МФК "Газпром-Югра" выиграл оба матча у московского клуба КПРФ в рамках 1 тура чемпионата Суперлиги России по мини-футболу. Встречи прошли 2 и 3 сентября в Югорске.

Обе победы дались югорчанам с трудом. К 33 минуте первого матча наша команда проигрывала со счетом 2:5, однако нашла в себе силы переломить ход и игры и вырвала победу 6:5. Во втором поединке югорчане уверенно вели 4:0, но дали сопернику забить три мяча, организовав для болельщиков валидольную концовку.

После двух побед "Газпром-Югра" с 6 очками делит первое место в турнирной таблице с "Тюменью", "Прогрессом" и "Синарой". Следующую игру наша команда проведет 9 и 10 сентября против смоленского "Автодора". Матчи пройдут на домашнем паркете югорчан.