В Тюмени готовятся построить крематорий. Для жителей всей "матрешки"

В администрацию Тюменского района обратились инвесторы с предложением построить на территории ритуальное предприятие, которое обслуживало бы не только жителей юга области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает интернет-издание "Вслух.ру".

О необходимости строительства такого объекта в Тюменской области разговор идет много лет – ежегодно услугами ближайшего к Тюмени крематория Екатеринбурга пользуются 3–4 тысячи наших земляков. Среди основных причин роста популярности кремации – низкая стоимость, простота процедуры и экологичность. Этот способ решает и проблему неуклонного расширения кладбищ в быстро растущих городах.

Строительство такого объекта экономически выгодно, отмечает начальник управления экономики и стратегического развития Сергей Ивченко. По его мнению, предприятие даст налоги, новые рабочие места, вокруг на близлежащей территории сгруппируется малый бизнес с сопутствующими услугами. "Нами уже определены несколько земельных участков, на которых возможно строительство ритуального предприятия. Это крайне выгодный для экономики района проект. Никаких сомнений в его востребованности нет", - приводит издание слова чиновника.