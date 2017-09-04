Количество беженцев из Мьянмы уже достигло 90 тыс. челвоек

Количество беженцев рохинджа из штата Ракхайн на западе Мьянмы стремительно растет и уже составил 90 тыс. человек, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на наблюдателей ООН, находящихся в приграничной зоне.

Беженцев принимают в Бангладеш. По свидетельству очевидцев, некоторые беженцы ранены, в том числе из огнестрельного оружия.

Напомним, что власть Мьянмы проводят операцию в Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками. Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Ранее уже происходили столкновения между буддистами и мусульманами народности рохинджа, жертвами которых за последние годы стали тысячи человек. Согласно оценке ООН, рохинджа является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире.

Стоит также отметить, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддержит позицию России, если она поддержит власти Мьянмы.