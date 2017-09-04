Апелляция защиты на домашний арест Кирилла Серебренникова была отклонена

Домашний арест Кирилла Серебренникова признали законным, сообщает «Интерфакс».

«Постановление Басманного суда Москвы изменить, апелляционную жалобу адвоката - удовлетворить частично, разрешить Серебренникову ежедневные прогулки с 18:00 до 20:00», – огласила решение судья в понедельник. Однако режиссеру разрешили ежедневные прогулки.

Стоит отметить, что защита просила о более мягкой мере пресечения для Серебренникова – в частности, отпустить его под залог.

Напомним, что Кирилла Серебренникова обвиняют в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им "Седьмой студии" на театральный проект «Платформа».