Кадыров заявил, что откажется от поддержки России если она поддержит власти Мьянмы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не поддержит позицию России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, сообщает «Коммерсантъ»

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления – я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция», – сказал Кадыров в видеозаписи, опубликованной на YouTube в понедельник.

По его словам, «(события в Мьянме) – это невыносимая боль для мусульман, для всего человечества». «Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид», – сказал Кадыров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями об операции против народности Рохинджа (Рохинья) силами безопасности в Мьянме.

Напомним, что власть Мьянмы проводят операцию в Ракхайн против народа рохинджа, которых считают исламскими боевиками. Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.