Десятки деятелей культуры выразили свою готовность поручиться за Серебренникова

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова, во время заседания суда по апелляции на домашний арест, огласил список людей готовых поручиться за него, сообщают «Ведомости».

В списке, оглашенном адвокатом, в частности, режиссер Марк Захаров, тренер Татьяна Тарасова, актриса Инна Чурикова, актеры Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Татьяна Друбич, драматург и писатель Юрий Арабов, телеведущий Михаил Ширвиндт.

В Мосгорсуде адвокат заявил, что Серебренников в 2014г. сам настаивал на проведении аудита в «Седьмой студии». Это делалось для наведения финансового порядка в деятельности студии. «О каком хищении может идти речь, если сам Серебренников настаивает и организует проведение аудита?» – добавил адвокат.

Напомним, что 23 августа за Серебренникова поручились ещё 39 человек, среди которых известные актеры, режиссеры, журналисты и общественные деятели.