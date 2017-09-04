Рябков: «В нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву - взрыву военному»

Министр иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что любые опрометчивые шаги в регионе Корейского полуострова могут привести к военному взрыву, сообщает «ТАСС».

«Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность, – сказал замминистра. – В нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву - взрыву политическому, взрыву военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии».

Рябков считает, что единственный правильный путь урегулирования кризиса вокруг КНДР – это политико-депломатический.

«Мы считаем, что Пхеньян должен прекратить провокационные действия, которые дестабилизируют обстановку, но, сказав это, не могу не отметить, что единственным способом решения этого затянувшегося кризиса является политико-дипломатический», – сказал он.

Россия уже неоднократно, подчеркивала бесперспективность санкционного давления на КНДР. «Здесь очень многое зависит от наших американских коллег, которые, к сожалению, до сих пор в большей степени склонны говорить языком санкций, языком угроз, чем искать решения с помощью дипломатических приемов», – добавил замглавы МИД РФ.

Также Рябков отметил, что Россия и Китай ранее выдвинули серию предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Итоговый документ саммита БРИКС также включает формулировки с серьезным, резким осуждением ядерного испытания, сказал Рябков. «Этот же фрагмент итоговой декларации фиксирует, что единственный путь вперед – это путь прямого диалога всех заинтересованных сторон», – добавил он.