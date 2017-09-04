В регионах «Тюменской матрешки» зафиксировали рост продажи новых автомобилей

Согласно данным «Автостат» регионы «Тюменской матрешки» вошли в топ-30 субъектов, где отмечается рост продажи новых легковых автомобилей, сообщает «РБК».

Объём продаж новых легковых автомобилей в Югре вырос на 28 процентов за первые семь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. В округе было реализовано 12,6 тыс. автомобилей. С таким показателем Югра заняла 15 место рейтинга.

Продажи новых автомобилей в Тюменской области выросли на 25,7 процентов, так было реализовано 7,6 тыс. машин. Таким образом, Тюменская область заняла 26 позицию в исследовании.

Отмечается, что в целом объем рынка в стране вырос на 13,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг размера в 767,1 тыс. единиц.