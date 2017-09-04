С 1 по 20 сентября в галерее современного искусства «Стерх» пройдет выставка фотографий «Двери в мир»

Галерея современного искусства «Стерх» представляет выставку фотографий «Двери в мир», которая пройдет с 1 по 20 сентября, по ул. Магистраьная 34/1. Также 6 сентября в 17:30 состоится встреча с Ириной Галкиной – автором выставки.

«В наш век больших скоростей, высот, дверь превратилась в утилитарный стеклопакет, а как же хочется услышать порой: «она живёт в доме с красивой дверью», – говорит автор.

На выставке будет представлено разнообразное содержание: здесь и двери итальянской деревни, затерянной среди гор – грубые, обветренные, прошедшие огонь и воду, доски, привлекающие своей брутальной красотой.

Также двери самых разных стилей: барокко,готика, модерн и многое другое. Двери Брюсселя, Страсбурга, Парижа, Льежа, Гамбурга и т.д. Здесь двери великих – дома, в котором родился Бетховен, дома Рубенса.

Цель выставки – показать искусство оформления дверей, работы. художников, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства.