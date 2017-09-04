Пострадавшие после нападения 19 августа идут на поправку, скоро всех выпишут

По последним данным, в настоящее время в Травматологической больнице Сургута проходят лечение три человека, которые получили ножевые ранения 19 августа 2017 года, сообщает пресс-секретарь травматологической клиники Ирина Цхададзе.
Отмечается, что у двоих пострадавших состояние удовлетворительное и наблюдается положительная динамика, они готовятся к выписке. Пострадавший, который ранее находился в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, переведен в палату интенсивной терапии. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.
Стоит отметить, что на прошлой неделе из больницы было выписано три человека из числа пострадавших.
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