В Нижневартовске пройдет кросс «Золотая осень»

В Нижневартовске в рамках городского праздника «Здоровье» и Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» 16-17 сентября пройдет легкоатлетический кросс «Золотая осень».

Торжественное открытие физкультурного мероприятия состоится 16 сентября на озере Комсомольское в 10:45. В этот день будет дан старт воспитанникам дошкольных образовательных учреждений на дистанцию 50 метров, а на дистанцию 1000 метров выйдут учащиеся школ.

17 сентября на стадионе «Центральный» будут состязаться студенты высших, средних профессиональных образовательных организаций, трудовые коллективы организаций и предприятий города. В забеге «Сильные духом» на дистанции 300 метров принять участие смогут люди с ограниченными возможностями. На дистанции 3000 метров померяться силами смогут все желающие. Самая сложная дистанция на 21 км покорится спортсменам от 16 лет и старше.