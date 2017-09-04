С 5 по 6 сентября в Югре пройдет акция проверки водителей «Пристегни самое дорогое»

С 5 по 6 сентября в Югре пройдет акция «Пристегни самое дорогое». В ходе акции Госавтоинспекция проверит водителей на предмет перевозки детей без детских удерживающих устройств, сообщает «УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре».

Стоит отметить, что наряды дорожно-патрульной службы будут приближены к образовательным учреждениям, в которых в свою очередь, пройдет цикл профилактических встреч с родителями, посвященных безопасной перевозке детей.