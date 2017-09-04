ТПП Югры проводит акцию для предпринимателей, которые принимают участие в конкурсах «Лучший товар Югры» / «Лидер бизнеса Югры»

Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры проводит акцию для предпринимателей, которые принимают участие в конкурсах «Лучший товар Югры» / «Лидер бизнеса Югры». В 2017 году все претенденты на победу могут вступить в ведущую деловую организацию региона бесплатно! Акция проходит до окончания приема заявок на конкурс – 30 сентября 2017.

Чтобы принять участие в акции, вам необходимо подать заявку на конкурс «Лучший товар Югры» / «Лидер бизнеса Югры» в указанный срок, а также предоставить в ТПП необходимые документы для вступления (анкету и заявление). После обработки вашего заявления, ваша компания официально заносится в реестр членов Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры, после чего может пользоваться всеми услугами и возможностями ТПП – как платными, так и бесплатными. Все участники конкурса освобождаются от регистрационного взноса, вне зависимости от формы собственности.

«Мы надеемся, что большинство участников конкурсов воспользуются этим предложением, - говорит Игорь Чертов, президент ТПП ХМАО – Югры, - вступление в палату поможет производителям Югры консолидироваться и объединить усилия для создания комфортной деловой среды. Со своей стороны, мы готовы оказать предпринимателям всяческую поддержку».

Подробности о конкурсах «Лучший товар Югры / Лидер бизнеса Югры» вы можете узнать на сайте www.ltulbu.tppugra.ru. Там же вы можете ознакомиться с положениями о конкурсе и скачать шаблон заявки. Если вас интересует информация о вступлении в ТПП, советуем изучить разделwww.members.tppugra.ru: там же можно оставить предварительную заявку на консультацию специалиста. Подробности – по телефонам (3467) 371-445, 371-887.