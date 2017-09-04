Корпорация Facebook inc. требует безвозмездно вернуть ей домен Facebook.ru

Корпорация Facebook.inc требует от акционерного общества ЦФТ («Центр Финансовых Технологий») вернуть ей домен «facebook.ru» при этом сделать это абсолютно безвозмездно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющееся в распоряжении соответствующее письмо американской компании.

В этом письме отмечается, что Facebook Inc основана в 2004 году, является владельцем всмерино известной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Согласно этому использованное доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак.

Однако в пресс-службе ЦФТ сообщили, что домен приобретен в 2005 году (Facebook появился в России в 2008 году). «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало»,— отметили в пресс-службе ЦФТ.

По данным «Коммерстанта», корпорация узнала о владельце домена, после того, как с недавнего времени с сайта facebook.ru происходит автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».