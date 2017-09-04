В Роспотребнадзор поступило 1200 жалоб по поводу отдыха в Турции

Роспотребнадзор получил около 1200 обращений туристов, связанных с проблемами на отдыхе в Турции, в том числе заболеваниями энтеровирусной инфекцией (вирус Коксаки), сообщает «Интерфакс».

«С 14 по 28 августа 2017 года в Роспотребнадзор обратилось более 1700 граждан с жалобами на нарушение их прав в сфере выездного туризма, из них около 1200 случаев непосредственно связано с организацией отдыха в Турецкой Республике», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также ведомство напоминает, что законодательство о туризме и законодательством о защите прав потребителей на туроператоров возложена обязанность по обеспечению безопасности оказываемых услуг.

«В связи с тем, что в ведомство продолжают поступать обращения от российских туристов, заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции, Роспотребнадзор направил в территориальные органы поручение об оказании необходимой консультационной и правовой помощи российским туристам, пострадавшим от действий туроператоров и турагентов», – отмечают в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что была оказана помощь в составлении свыше 200 претензий в адрес туроператоров.

Напомним, что с начала июля 2017 года по вторую половину августа российское посольство в Анкаре зарегистрировало 36 случаев заражения россиян вирусом Коксаки, однако ранее на горячую линию Роспотребнадзора поступало сообщение о 832 заболевших вирусом Коксаки в Турции.

По данным АТОР, вирус Коксаки снизил спрос на отдых в Турции в августе на 15 процентов.